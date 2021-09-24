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Валентина Летяк |

Палата представників США схвалила проект оборонного бюджету з $300 млн Україні

Конгрес США

Надання Україні безпекової допомоги обсягом $300 млн – це передбачено проектом оборонного бюджету США на 2022 рік, який 316 голосами підтримала Палата представників.

Це означає, що обсяг програми допомоги Україні збільшено на $50 млн.

Щоб закон набув чинності, його ще має схвалити Сенат і підписати президент США Джо Байден.

До законопроекту про оборонний бюджет включено також низку поправок, які стосуються санкцій проти проекту Північний потік-2 та обмежень на операції з російськими держоблігаціями.

Раніше у Конгресі США запропонували збільшити на $50 млн розмір допомоги Україні у сфері безпеки.

Як пояснила посол України в США Оксана Маркарова, якщо проект бюджету буде ухвалено з цією поправкою, розмір допомоги нашій країні зросте до $300 млн.

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Джерело: Голос Америки

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