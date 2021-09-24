У п’ятницю, 24 вересня, засідання парламенту розпочнеться о 10.00 годиною запитань до уряду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступить зі звітом про тарифи і ціни на комунальні послуги для населення, а також надання субвенцій з державного бюджету на субсидії.

Говоритиме глава уряду і про підготовку до опалювального сезону 2021-2022.

Народні депутати також розглянуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

Питання першого читання:

законопроект №5399 про внесення змін до Податкового кодексу щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії;

внесення змін (№4256) до закону Про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості та відкритості місцевих рад шляхом визначення відповідальних осіб за оприлюднення результатів поіменних голосувань.

Друге читання: