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Валентина Летяк |

Звіт Шмигаля про тарифи на тепло і бюджет: порядок денний Ради на 24 вересня

Верховна Рада

У п’ятницю, 24 вересня, засідання парламенту розпочнеться о 10.00 годиною запитань до уряду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступить зі звітом про тарифи і ціни на комунальні послуги для населення, а також надання субвенцій з державного бюджету на субсидії.

Говоритиме глава уряду і про підготовку до опалювального сезону 2021-2022.

Народні депутати також розглянуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

Питання першого читання:

  • законопроект №5399 про внесення змін до Податкового кодексу щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії;
  • внесення змін (№4256) до закону Про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості та відкритості місцевих рад шляхом визначення відповідальних осіб за оприлюднення результатів поіменних голосувань.

Друге читання:

  • Проект закону №4533 про конституційну процедуру;
  • зміни до законодавства (№4358) щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну;
  • законопроект №5460 про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2021 рік, якими передбачено збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій.
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Тарифи на тепло не підвищуватимуться у цьому опалювальному сезоні – Шмигаль

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