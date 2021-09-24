У п’ятницю, 24 вересня, засідання парламенту розпочнеться о 10.00 годиною запитань до уряду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступить зі звітом про тарифи і ціни на комунальні послуги для населення, а також надання субвенцій з державного бюджету на субсидії.
Говоритиме глава уряду і про підготовку до опалювального сезону 2021-2022.
Народні депутати також розглянуть низку законопроектів у першому та другому читанні.
Питання першого читання:
- законопроект №5399 про внесення змін до Податкового кодексу щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії;
- внесення змін (№4256) до закону Про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості та відкритості місцевих рад шляхом визначення відповідальних осіб за оприлюднення результатів поіменних голосувань.
Друге читання:
- Проект закону №4533 про конституційну процедуру;
- зміни до законодавства (№4358) щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну;
- законопроект №5460 про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2021 рік, якими передбачено збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій.