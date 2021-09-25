Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що парламентарям потрібно було більш професійно готуватись до розгляду законопроекту про олігархів №5599 23 вересня, щоб це максимально відповідало нормам регламенту.

А та дискусія, що зараз триває, не сприяє запуску так званої антиолігархічної реформи.

Про це спікер парламенту заявив під час програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Я застерігав усіх колег щодо поспіху. Все було зроблено квапливими рухами в останню ніч, коли не запрошувались навіть автори правок на засідання комітетів. Це призвело до того, що сьогодні після того, як за цей важливий документ проголосували в стінах Ради, процедуру порівнюють із голосуванням 16 січня 2014 року (цього дня ВР ухвалила так звані диктаторські закони, – Ред.), – говорить Дмитро Разумков.

Спікер парламенту, аналізуючи зведену таблицю за підсумками засідання сесії 23 вересня, заявляє про наявність багатьох помилок.

Однак попри все Дмитро Разумков констатує: рішення, яке ухвалила Верховна Рада, є.

– Дійсно, маємо колізію, але рішення Верховної Ради ухвалено, – сказав він.

23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів №5599.

Згодом з’ясувалося, що депутати проголосували за поправки, які виключають одна одну.

Народні обранці проголосували за 398-му поправку від спікера парламенту Дмитра Разумкова, яка передбачає, що особу визнаватиме олігархом Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

А також врахували першу редакцію закону про олігархів, у якій йшлося, що визначати олігарха буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

24 вересня перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив про виправлення допущених у стенограмі неточностей щодо законопроекту №5599.

Фото: Верховна Рада