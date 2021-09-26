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Юлія Захарченко |

Запрошення в Україну та співпраця: про що говорив Зеленський з президентом Єгипту

Володимир Зеленський з телефоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Під час розмови лідери держав домовилися про проведення засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ,  переговорів міністрів закордонних справ.

Зеленський зазначив важливість співпраці з Єгиптом – головним торговельним партнером України в Африці, підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини, нарощувати постачання продукції на ринок країни.

Президент Єгипту сказав, що держава зацікавлена у співпраці з Україною в усіх сферах. Серед них – можливість створення хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

Глава єгипетської держави наголосив на позитивному розвитку контрактів між країнами, зазначивши, що більшість туристів в АРЄ – українці. Водночас очільник України подякував за впровадження гарячої лінії для консультації наших громадян, які перебувають в Єгипті.

Глава нашої держави Володимир Зеленський запросив президента Єгипта Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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