Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Під час розмови лідери держав домовилися про проведення засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, переговорів міністрів закордонних справ.

Зеленський зазначив важливість співпраці з Єгиптом – головним торговельним партнером України в Африці, підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини, нарощувати постачання продукції на ринок країни.

Президент Єгипту сказав, що держава зацікавлена у співпраці з Україною в усіх сферах. Серед них – можливість створення хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

Глава єгипетської держави наголосив на позитивному розвитку контрактів між країнами, зазначивши, що більшість туристів в АРЄ – українці. Водночас очільник України подякував за впровадження гарячої лінії для консультації наших громадян, які перебувають в Єгипті.

Глава нашої держави Володимир Зеленський запросив президента Єгипта Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.