Голова Верховної Ради IX скликання Дмитро Разумков вдруге одужав після коронавірусу. Спікер Ради повертається до звичайного режиму роботи.

Про це Дмитро Разумков повідомив на своїй сторінці у соціальні мережі Facebook, додавши фотографію з негативним результатом тесту на Covid-19.

– Тест на коронавірус – негативний, настрій – позитивний! З завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму, – написав політик.

Разумков зазначив, що попереду на нього чекає багато викликів, тож він продовжуватиме працювати на повну.

10 вересня стало відомо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге захворів на коронавірус. Голова парламенту продовжував виконувати свою роботу в дистанційному форматі.

Разумков отримав позитивний тест на Covid-19 під час проходження тестування перед масовим заходом – Ялтинською європейською стратегією.

Через це політик виступив на заході дистанційно. За словами Дмитра Разумкова, у нього не було явних симптомів хвороби, тож тестування допомогло виявити захворювання.