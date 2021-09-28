Єрмак розповів, чи Зеленський в США обговорював можливість місій ООН на Донбасі

Під час візиту президента України до США, де він виступав на сесії Генеральної асамблеї ООН, питання щодо миротворчих місій ООН в Україні не обговорювалося.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Українська сторона виступає категорично проти замороженого конфлікту. Питання “голубих шоломів” (миротворчих місій ООН, – Ред.), які могли б з’явитися, наразі не обговорювалося. Я думаю, що ми поки не на тій стадії, щоб обговорювати це питання.

Єрмак наголосив, що існують сили з підтримання миру під егідою ООН. Але щоб підтримувати мир, його потрібно спочатку досягнути.

Для цього, на думку очільника ОП, необхідно “сісти за стіл переговорів” з Росією, яка не визнає себе стороною конфлікту, та домовитися про початок припинення війни та повернення окупованих територій.