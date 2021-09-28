Через підписання контракту про постачання газу між Москвою і Будапештом МЗС України викликає посла Угорщини. У відомстві заявили, що ця угода підриває національну безпеку України.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Представник прокоментував виклик посла України Любов Непоп у МЗС Угорщини в Будапешті.

– Можу це підтвердити. МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з Газпромом завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам, – зазначив він.

Ніколенко наголосив, що українська сторона вживе рішучих заходів для захисту національних інтересів.

Нагадаємо, Угорщина 27 вересня підписала новий довгостроковий контракт з російським Газпромом на постачання газу в обхід України.

У МЗС це назвали виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремля і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам.

Україна також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.