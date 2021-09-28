Масова російська паспортизація на Донбасі руйнує політичну частину Мінських угод. Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– На мій погляд, масова паспортизація руйнує політичну частину Мінських угод. Про які перехідні вибори може йти мова, якщо там значна частина населення матиме російські паспорти? Вони це (видачу паспортів РФ, – Ред.) почали робити ще навесні 2019 року, а зараз є нова ініціатива. Це теж може бути приводом до персональних санкцій, – зауважив політолог.

За словами Фесенка, влада РФ вже хоче надати полегшений режим отримання російського громадянства носіям російської мови – це нова ініціатива Кремля.

– Тому я думаю, що до цього питання варто проявляти більшу активність і в персональних санкціях, і переговорах, – додав експерт.

Політолог зауважив, що питання масової російської паспортизації на Донбасі – це принципово питання, про яке треба більше і жорсткіше говорити на переговорах в Тристоронній контактній групі та в Нормандському форматі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму окупанти примусово роздавали паспорти РФ, щоб забезпечити участь українців у вересневих виборах до Держдуми РФ.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, на тимчасово окупованих територіях російські паспорти отримали близько 740 тис. громадян України.

Із 17-го до 20 вересня у РФ тривали парламентські вибори. Конституційну більшість отримала пропутінська партія Єдина Росія (351 місце у Держдумі).

Водночас Верховна Рада України 22 вересня визнала російські вибори незаконними, а саму Держдуму – нелегітимною.

Відомо, що до Ростовської області на голосування безкоштовно звозили жителів тимчасово окупованих районів Донбасу. За даними російської влади, на виборах проголосували понад 150 тис. жителів окупованих територій.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН, заявляв, що видача паспортів РФ українським громадянам – доказ безкарності і неповаги до міжнародного права.