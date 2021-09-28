Сергій Притула підтвердив інформацію про створення власної партії. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Назву та інші деталі політик пообіцяв розкрити трохи згодом.

– Це, очевидно, буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Це, однозначно, буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб’єктності я не буду. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу і я обов’язково все розкажу, – зазначив він.

Також Сергій Притула додав, що першочерговим пріоритетом для новоствореної політичної сили буде парламентська кампанія.

У лютому 2021 року рішенням партії Голос він перестав бути членом політради, але залишився у партії.

А на початку червня цього року Сергій Притула заявив про вихід із партії. Тоді він наголосив, що не йде з політики, а лише залишає політсилу, яка, на його думку, віддалилася від своїх початкових засад.

Сергій Притула пояснював, що намагався вести діалог із новим керівництвом, але нічого не вийшло, тому він вирішив дистанціюватися від партії Голос.