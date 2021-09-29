Кремлівські ЗМІ журналістикою вважати не можна. Це пропаганда, з якою потрібно боротися шляхом блокувань.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, реагуючи на блокування кремлівських каналів Russia Today і DFP у Німеччині.

За його словами, їх заблокували невипадково після виборів у Німеччині. Міністр припускає, що можливо, мова йде про чергове втручання Кремля в закордонний виборчий процес.

– Тепер російська влада вимагає заборонити на своїй території трансляцію всіх загальновідомих німецьких каналів, які відомі у світі своєю неупередженістю, дотриманням журналістських стандартів. Звичайно, назвавши їх іноагентами, – зазначив Ткаченко у твоєму Telegram-каналі.

На його думку, цивілізований світ все більше розуміє важливість протидії інформаційній агресії, фейкам, дезінформації.

– Адже кремлівські ЗМІ журналістикою вважати не можна. Це лише засоби масової дезінформації, – продовжив глава Мінкульту.

Міністр підкреслив, що єдиним способом боротьби з російською пропагандою є блокування, що показала Україна.

– Радий тому, що інформаційне поле Німеччини стане чистіше без бруду і брехні, яку нав’язують кремлівською пропагандою. Український досвід заборони трійки каналів Медведчука, а також блокування пропагандистських соцмереж показує, що це фактично єдиний спосіб боротьби з інформаційними атаками Кремля, – резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, напередодні Youtube заблокував два канали німецької редакції російського пропагандистського телеканалу Russia Today, що фінансується урядом Росії.

Головний редактор RT Маргарита Симоньян повідомила, що адміністрація Youtube видалила канали без можливості відновлення. За її словами, таке рішення нібито є війною, оголошеної Росії Німеччиною.

Джерело: Tkachenko.UA