Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА) Тургаєм Демірелем.

Глава держави запевнив, що Україна виконає всі необхідні умови для проведення Чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році. Зокрема, побудує необхідні спортивні арени.

Зеленський наголосив, що спорт є одним з пріоритетів держави, зокрема і Євробаскет 2025, на проведення якого Україна подала заявку.

– Такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю.

Президент ФІБА подякував Зеленському за ініціативу і зауважив, що намір провести змагання надихнув Федерацію баскетболу України.

– Я знаю, наскільки такі події важливі для національних федерацій і для всієї нації.

Україна виконає всі умови для проведення Євробаскету у 2025 році – Зеленський / 3 фотографии

Заявку на проведення чоловічого Євробаскету у 2025 році Україна подала у вересні. Раніше Україна також хотіла провести Чемпіонату Європи з баскетболу серед жінок у 2021 році, але організатором стала Франція.

Україна отримувала право на проведення Євробаскету у 2015 році, але у зв’язку з нестабільною ситуацією турнір пройшов в іншій країні.

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