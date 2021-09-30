Україна виконає всі умови для проведення Євробаскету у 2025 році – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА) Тургаєм Демірелем.
Глава держави запевнив, що Україна виконає всі необхідні умови для проведення Чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році. Зокрема, побудує необхідні спортивні арени.
Зеленський наголосив, що спорт є одним з пріоритетів держави, зокрема і Євробаскет 2025, на проведення якого Україна подала заявку.
– Такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю.
Президент ФІБА подякував Зеленському за ініціативу і зауважив, що намір провести змагання надихнув Федерацію баскетболу України.
– Я знаю, наскільки такі події важливі для національних федерацій і для всієї нації.
Заявку на проведення чоловічого Євробаскету у 2025 році Україна подала у вересні. Раніше Україна також хотіла провести Чемпіонату Європи з баскетболу серед жінок у 2021 році, але організатором стала Франція.
Україна отримувала право на проведення Євробаскету у 2015 році, але у зв’язку з нестабільною ситуацією турнір пройшов в іншій країні.
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