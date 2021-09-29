Міністерство закордонних справ відреагувало на чутки щодо можливості скасування безвізового режиму України з ЄС.

У відомстві повідомили, що не отримували офіційних повідомлень з відповідними заявами від Європейської комісії. Про це у середу, 29 вересня, журналістам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко запевнив, що причин для скасування безвізу немає.

– Жодних причин для такого рішення немає і не може бути.

Речник МЗС також наголосив, що на початку серпня Єврокомісія оприлюднила доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема Україною.

За словами Ніколенка, у документі схвально відгукувалися про дотримання Україною норм безвізового режиму. Були й рекомендації вдосконалити законодавство у сфері боротьби з корупцією, а також поліпшити управління міграційними процесами.

Олег Ніколенко розповів, що найближчим часом Україна проведе консультації для деяких країн-членів ЄС та Єврокомісії з поясненням окремих положень українського законодавства.

Днями ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили, що деякі країни ЄС обговорюють питання скасування безвізового режиму для низки країн, зокрема України, Молдови, Албанії та Грузії.

Причина – зловживання безвізом, зокрема нелегальне проживання громадян трьох країн на території ЄС та необґрунтовані запити на надання притулку.