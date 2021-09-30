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Максим Зайченко |

Миколу Точицького призначили заступником голови МЗС: відповідатиме за санкції і РФ

точицкий фб

Миколу Точицького призначили заступником міністра закордонних справ України. Він обійме посаду Василя Боднара, якого звільнили 29 вересня. 

Про це в Facebook написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

– Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він – це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме, – написав він.

Міністр додав, що в МЗС Точицький візьме на себе обов’язки Василя Боднара, який був заступником, а зараз обіймає посаду посла України в Туреччині.

– Тому Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи, – зазначив Кулеба. 

Зазначимо, Точицький раніше обіймав посаду представника України при Європейському Союзі. Також з 2016 по 2021 рік він обіймав посаду посла України в Люксембурзі за сумісництвом.

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Фото: Микола Точицький

Джерело: Дмитро Кулеба

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