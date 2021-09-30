Порушення Конституції: Разумков про голосування за закон про деолігархізацію

Голосування за закон про деолізархізацію №5599, яке відбувалося у парламенті 23 вересня, є грубим порушенням закону.

Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Те, що відбувалося минулого четверга – грубе порушення закону. Так вважаю не лише я. Колеги з інших фракцій вже написали заяви до правоохоронних органів, генеральної прокуратури. Те, що відбулося в той день, було порушенням Конституції. Тому що права народних депутатів були обмежені. Тому потрібно було йти за регламентом, а не порушувати його, – пояснив Разумков.

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про олігархів №5599. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54. Розгляд законопроекту у другому читанні відбувався за скороченою процедурою.

Хоча до документа було внесено понад 1 200 поправок, вони в основному були проігноровані. На голосування в залі головуючий тоді перший віце-спікер Руслан Стефанчук, який заміняв хворого на Covid-19 Разумкова, поставив лише 13 поправок.

Кожна з них автоматично зумовлювала підтримку або відхилення низки інших. Народні депутати такою позицією були обурені, оскільки їм не дали можливості поставити кожну свою правку на голосування.

Крім того, через поспіх ухвалити закон трапилася правова колізія. Все через те, що депутати врахували одночасно три поправки (396, 398, 406), які суперечать одна одній.

Зокрема, йдеться про поправку від спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, яка передбачає, що особу визнаватиме олігархом Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Депутати також врахували першу редакцію закону про олігархів. Там написано, що визначати олігарха буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

Чи будуть переголосовувати цей закон поки незрозуміло. Але Дмитро Разумков пояснив, що підписати його він не може, оскільки цей процес заблокований.