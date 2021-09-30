Розблоковано роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, яка займається обміном полоненими

Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив про розблокування роботи гуманітарної підгрупи – 29 вересня відбулося чергове засідання в режимі відеоконфреренції.

За його словами, вагому роль у відновленні роботи підгрупи зіграло надання українською стороною гарантій безпеки для розблокування роботи КПВВ з російської сторони.

На його думку, відновлення роботи пунктів пропуску з боку тимчасово окупованих територій дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, що мешкають в ОРДЛО.

– Наша делегація знову закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб, – наголосив Резніков.

Говорили також про необхідність суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень лідерів нормандського формату, зокрема – Паризького саміту.

Наступне засідання ТКГ відбудеться 13 жовтня.

Нині у списку на обмін 450 полонених українців. Президент Володимир Зеленський під час переговорів у Білому домі попросив Джо Байдена сприяння у звільненні українських політв’язнів, яких утримують на окупованому Донбасі, в Криму і на території Росії.