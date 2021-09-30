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Максим Зайченко |

Стефанчук хоче зайняти місце голови Верховної Ради – Разумков

дмитро разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук хоче зайняти його місце. Водночас він заявляє, що у нього не було конфлікту зі Стефанчуком. 

Про це Разумков розповів на брифінгу по закінченню Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України.

За його словами, Стефанчук хотів зайняти його посаду, коли Разумков ще був на самоізоляції. 

– Конфлікту у мене з ним не було. Руслан Олексійович хотів займати цю посаду, навіть коли я перебував на самоізоляції. Він не дуже це приховував, листи, писав з проханням пояснити, чому не він виконує обов’язки. На щастя для мене і для засмучення для деяких моїх колег, стан здоров’я точно дозволяв виконувати функції голови Верховної Ради, – повідомив спікер парламенту. 

Нагадаємо, раніше фракція Слуга народу ініціювала збір підписів у Верховній Раді за відставку Разумкова. Пропозицію подав глава фракції Давид Арахамія.

Зазначимо, ще в середині вересня Арахамія допустив можливість відставки спікера Верховної Ради. Тоді він наголошував, що цей сценарій у фракції поки не обговорювали.

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Фото: УНІАН

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