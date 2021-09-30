Україна готова до нормальних відносин з Угорщиною, але з умовою – Кулеба

Україна готова і прагне до повноцінно нормальних, дружніх відносин з Угорщиною, але з повною повагою до позиції України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 30 вересня.

– Готові та прагнемо до повноцінно нормальних, дружніх відносин з Угорщиною, які повністю будуть враховувати національні інтереси обох країн … Принципово ми готові дружити, готові шукати рішення. Але якщо хтось буде робити щось, що не відповідає українським інтересам і безпосередньо їх зачіпає, і буде бити по нас, ми будемо завжди бити у відповідь. Дипломатично, безумовно. Ми за позитив, за конструктив, але з повною повагою до позиції України, і ми готові поважати позиції інших країн, – сказав він.

Щодо продовження блокування шляху України в НАТО з боку Угорщини міністр зазначив, що “ніякої новини прем’єр-міністр Обран не озвучив”.

– Я завжди дотримувався, і буду дотримуватися дуже простої лінії: я за дружбу, я за співпрацю, ми можемо нескінченно обмінюватися різкими заявами один з одним, це частина великої політичної баталії, але принципово ми готові дружити, ми готові шукати рішення. Але якщо хтось буде робити щось, що не відповідає українським інтересам і безпосередньо їх зачіпає, і буде бити по нас, ми будемо завжди бити у відповідь. Дипломатично, безумовно, – зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, що у відносинах з Угорщиною дуже важливо “не плутати грішне з праведним”.

– Газ – це грішне, а захист національних меншин, забезпечення прав української громади в Угорщині, угорської в Україні – це праведне. Тому ми перенесли на невизначений термін засідання двосторонньої економічної комісії, але ми готові рухатися вперед за освітнім треку, по треку захисту прав національних меншин, – сказав він.

Нагадаємо, раніше глава адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш сказав, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику суверенної країни. За його словами, Угорщині потрібно продовжувати блокувати шлях України до НАТО.

Що відомо про газовий контракт Угорщини та РФ

Угорщина 27 вересня підписала новий довгостроковий контракт з російським Газпромом на постачання газу в обхід України.

У МЗС України це назвали виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремля і на шкоду українсько-угорським відносинам.

Пізніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що розцінює реакцію України як “серйозне порушення суверенітету та інтересів національної безпеки, бажання перешкодити безпечному газопостачанню Угорщини”.

Потім Кулеба заявив, що Росія вимагала виключити Україну зі схеми транзиту. Водночас він закликав діяти прагматично, щоб уникнути кризи в стосунках Угорщини та України.