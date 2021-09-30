ЄС самостійно може скласти список небажаних українських олігархів і заборонити їм в’їзд – євроаудитор

Європейський Союз може сам розробити список українських олігархів, щоб обмежити їхню активність на європейському ринку і заборонити в’їзд до країн-членів ЄС.

Так вважають аудитори Європейської рахункової палати. Відповідну рекомендацію звіту Європейської рахункової палати, присвяченого підтримці Євросоюзом реформ в Україні у сфері боротьби з корупцією на високому рівні, зазначив доповідач Юган Партс.

– ЄС має розробити своєрідну модель того, як поводитися з цією групою людей, щоб обмежити їхні можливості діяти на європейському ринку, зокрема відмивання грошей, – пояснив рекомендацію аудитор.

Відповідаючи на запитання, хто саме повинен скласти відповідний список конкретних осіб, Партс зазначив, що таке рішення ухвалює Європейська рада.

– Але будь-яке рішення такого типу передається до Європейської служби зовнішніх дій, де разом із країнами-членами ЄС можуть подумати про те, як заборонити в’їзд до ЄС конкретним особам, які перебувають під великою підозрою. Трохи так, як у США, – додав він.

Деталізуючи цю пропозицію, аудитор наголосив, що йдеться не про санкції.

– Ми не говоримо про санкції, ми трохи скромніші – ми пропонуємо, що потрібно зробити, щоб ця антикорупційна стратегія (Європейського Союзу) була більш ефективною, і ми пропонуємо, щоб йшлося не тільки про співпрацю ЄС та українського уряду, а й щоб сам ЄС міг обмежити вплив і владу цих груп людей. Якщо ви хочете почути якісь імена, ви можете відкрити ЗМІ. Не нам називати імена, це не робота аудиторів, – констатував Партс.

Він зазначив, що сам звіт, так само як і рекомендації, безпосередньо спрямовані на те, щоб знайти способи, щоб поліпшити загальне керівництво і політику.

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про олігархів №5599. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Документ передбачає створення Реєстру олігархів, визначає порядок внесення осіб до реєстру та його наслідки. Рішення щодо визнання особи олігархом ухвалює РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або АКУ.

Також законопроект про олігархів передбачає декларування публічними службовцями контактів з олігархами, які є у реєстрі.

Варто зазначити, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні відбувався за скороченою процедурою. І хоча до документа було внесено понад 1 200 поправок, вони в основному були проігноровані.

На голосування в залі були поставлені лише 13 поправок, кожна з яких автоматично зумовлювала підтримку або відхилення низки інших.

Ініціатором законопроекту №5599 є президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила цей документ у першому читанні. На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти.

Тоді омбудсмен Людмила Денісова заявила, що закон про олігархів суперечить Конституції, адже порушує права та свободи людини. Після цього документ надали на розгляд Венеціанської комісії, щоб отримати експертний висновок.

24 вересня народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк заявив, що закон про олігархів потрібно переголосувати. Все через те, що депутати врахували одночасно три поправки (396, 398, 406), які суперечать одна одній.