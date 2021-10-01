Донбас і кадрові питання: порядок денний засідання Слуги народу у Трускавці

На виїзному засіданні фракції Слуга народу в Трускавці народні депутати заслухають доповіді щодо Донбасу глави МЗС Дмитра Кулеби, віце-прем’єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова і глави Офісу президента Андрія Єрмака, а також обговорять кадрові питання.

Глава парламенської фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів журналістам про порядок денний засідання.

– Про Донбас, шлях до миру, який зараз статус, прогрес, куди ми йдемо. Доповідатимуть Кулеба, Резніков та Єрмак, – зазначив політик.

За його словами, на завтра, 2 жовтня, передбачена панель з силовиками, вони розкажуть, що їм потрібно від парламенту.

Арахамія уточнив, що йдеться про новий закон щодо НАБУ, реформу СБУ, яку чекають міжнародні партнери України, щодо митниці багато питань і щодо податкової.

Він також підтвердив, що президент Володимир Зеленський також братиме участь, але тільки на загальних засіданнях.

Народні депутати від Слуги народу, які досі не вакциновані від Covid-19, перед засіданням фракції у Трускавці мають пройти обов’язкове експрес-тестування на коронавірус, який дозволяє отримати результат уже через 15 хвилин.

Для цього на місці розгорнуто пункт тестування.

Джерело: Дом