Міністерство оборони професійно працює над відстеженням фейків, зокрема, й тих, що створені в Росії для дискредитації Збройних сил України.

У цьому в ефірі програми Право на владу запевнила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

– Фейки, створені для зниження довіри до української армії, є системними й зазвичай працюють за однією й тією ж схемою. Наприклад, їх присвячують до певної події, – пояснює Ганна Маляр.

Так, каже заступник міністра, був створений фейк, що Україна залишила в Афганістані своїх військових, коли їх вже там давно не було.

– Навіть відео з’явилося із якоїсь пустелі, на якому молоді чоловіки запевняли, що вони і є саме тими військовими, яких нібито забула Україна. Про стратегічні командно-штабні навчання Об’єднані зусилля, у яких, крім України, взяли участь Збройні сили 15 країн, 11 із яких є членами НАТО, нібито від імені українських військових писали про спалахи у військових частинах пневмонії чи коронавірусу, – розповідає заступниця відомства.

Метою такої інформації, запевняє Ганна Маляр, є дискредитація того, чим Україна має пишатися.

Та найцікавішими, каже вона, є інформаційні удари напередодні призовної кампанії, до яких Росія вдається ще з 1990-х років, тому що її мета, щоб якомога менше людей в Україні хотіли служити в армії.

– Можна визначити три групи. Вони завжди однакові, бо фантазія для фейків у росіян небагата. Перше – це що військкомати відловлюють призовників на вулицях. Друге – це те, що призивають осіб із інвалідністю, – перераховує Ганна Маляр.

Прикладом третього виду фейків є поширений днями в столичній школі №115 опитувальний лист нібито від військкоматів, де дітей попросили відповісти на запитання, що робили їхні батьки під час Вітчизняної війни.

– Зараз усі, в кого є комп’ютер і принтер, можуть роздрукувати що завгодно й роздати це кому завгодно. Наші громадяни повинні розуміти, що якщо щось роздруковано на папері, то це ще не є документом, – пояснює Ганна Маляр.

Опитувальні листи, стверджує заступник міністра, військкомати в школі не поширювали.

Разом із тим, представниця відомства констатує: Україна не програє інформаційну війну, а гідно чинить їй опір.

– Сьогодні ми задаємо тренди, на які змушені відповідати наші проросійські опоненти. І за час війни із 2014 року ми стали сильними в інформаційній війні, – переконана заступник міністра.

За її словами, нині Міноборони підпорядковується військове радіо, телебачення та інформаційне агентство, які збирають мільйони переглядів, мають багато читачів та слухачів.