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Тетяна Забожко |

Нардеп показав умови проживання Слуг народу в Трускавці

Олексій Леонов_нардеп_Слуга народу

Народний депутат України від Слуги народу Олексій Леонов провів екскурсію готелем, де проживатимуть його однопартійці під час виїзного засідання фракції.

– Друзі, немає золотого унітаза в номері. Чесно кажучи, трішки сумно через це, – жартома відповідає на запитання підписників нардеп, йдучи коридором готелю.

За його словами, упродовж трьох днів народні обранці житимуть у звичайних номерах. Олексію Леонову, наприклад, дістався двомісний номер.

Здивувало нардепа тільки те, що там – велике ліжко.

– Сказали, що житимемо вдвох, тільки незрозуміло, чому ліжко велике. Почекаю сусіда, довідаюсь, хто цей щасливчик, – зазначив він.

Депутатів розселили в трьох готелях – Mirotel Resort & Spa, Лісова пісня та Rixos Prykarpattya.

1-3 жовтня у Трускавці триватиме виїзне засідання парламентської фракції Слуга народу.

На ньому, ймовірно, обговорюватимуть імовірну відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Очікується, що до Трускавця прибуде й президент України Володимир Зеленський.

Для нардепів, які ще не вакциновані проти Covid-19, розгорнули пункт експрес-тестування на коронавірус.

Не обійшлося без інцидентів і на шляху нардепів до Трускавця. Так, пасажирів, які заздалегідь придбали квитки на поїзд, через нардепів пересели до іншого вагона.

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