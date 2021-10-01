Народний депутат України від Слуги народу Олексій Леонов провів екскурсію готелем, де проживатимуть його однопартійці під час виїзного засідання фракції.

– Друзі, немає золотого унітаза в номері. Чесно кажучи, трішки сумно через це, – жартома відповідає на запитання підписників нардеп, йдучи коридором готелю.

За його словами, упродовж трьох днів народні обранці житимуть у звичайних номерах. Олексію Леонову, наприклад, дістався двомісний номер.

Здивувало нардепа тільки те, що там – велике ліжко.

– Сказали, що житимемо вдвох, тільки незрозуміло, чому ліжко велике. Почекаю сусіда, довідаюсь, хто цей щасливчик, – зазначив він.

Депутатів розселили в трьох готелях – Mirotel Resort & Spa, Лісова пісня та Rixos Prykarpattya.

1-3 жовтня у Трускавці триватиме виїзне засідання парламентської фракції Слуга народу.

На ньому, ймовірно, обговорюватимуть імовірну відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Очікується, що до Трускавця прибуде й президент України Володимир Зеленський.

Для нардепів, які ще не вакциновані проти Covid-19, розгорнули пункт експрес-тестування на коронавірус.

Не обійшлося без інцидентів і на шляху нардепів до Трускавця. Так, пасажирів, які заздалегідь придбали квитки на поїзд, через нардепів пересели до іншого вагона.