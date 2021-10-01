На засіданні фракції Слуга народу в Трускавці в суботу, 2 жовтня, народні депутати обговорять кадрові зміни в уряді. Конкретні рішення ще не ухвалили.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія журналістам біля готелю Rixos-Prykarpattya.

– Я не буду вам розповідати про кадрові питання, тому що ми завтра (2 жовтня – ред.) їх будемо обговорювати. Рішення не ухвалені, – заявив він.

Він додав, що обговорення стосуватиметься більш як двох чиновників.

Арахамія також зазначив, що запросив на виїзне засідання фракції всіх міністрів без винятку. За його словами, члени уряду мають право самостійно вирішувати, чи будуть вони присутні на засіданні.

Також відомо, що нардепи заповнять анкети, в яких дадуть свої оцінки роботі Кабінету міністрів і окремих глав міністерств.

– Сьогодні також депутати оцінять роботу уряду і діяльності кожного з міністрів. Оцінка відбуватиметься онлайн через інтерактивну програму. Тобто сьогодні кожен народний депутат матиме можливість отримати анкету і в цій анкеті оцінити роботи міністрів, – повідомила на брифінгу прес-секретар фракції Слуга народу Юлія Палійчук.

Зазначимо, раніше глава парламенту Дмитро Разумков припустив, що кадрові ротації в Кабінеті міністрів можуть відбутися найближчим часом. За його словами, призначення нових міністрів можуть відбутися вже на початку жовтня.

Спікер сказав, що в Кабінеті замінять трьох або чотирьох глав міністерств, але хто саме це буде, він не повідомив.

Зі свого боку глава уряду Денис Шмигаль раніше заявив, що зараз ніякі кадрові зміни в уряді не плануються. Він зазначив, що Кабмін працює, не все ідеально, але не помиляється той, хто не працює.

Також Шмигаль заявив, що особисто у нього на сьогодні немає претензій до будь-кого з міністрів.