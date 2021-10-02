Депутати Слуги народу зібрали більше 150 підписів за відставку Разумкова

Народні депутати фракції Слуги народу у Верховній Раді України зібрали необхідну кількість підписів для запуску процедури відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це розповіла прес-секретар фракції Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі.

– Станом на 17.30 суботи, 2 жовтня, під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради зібрано більше 150 підписів народних депутатів, – повідомила Палійчук.

Нагадаємо, у четвер, 30 вересня, голова фракції Слуги народу Давид Арахамія звернувся до голови ВР з проханням видати підписні листи для ініціювання голосування про відкликання Разумкова з посту спікера парламенту.

Про це сам Разумков розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він також оприлюднив відповідну заяву Арахамії і побажав своїм однопартійцям продуктивної роботі на з’їзді Слуги народу у Трускавці.