Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі із лідером Росії Володимиром Путіним у форматі тет-а-тет. На думку глави держави, вона може бути результативною та предметною.

Про це глава держави поінформував на брифінгу за підсумками виїзного засідання Слуги народу в Трускавці.

– Ще раз підтверджую: ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітися з президентом Російської Федерації. Мені дійсно зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною, – наголосив Зеленський.

На думку глави держави, російська сторона, оточення Путіна не зацікавлене в такій зустрічі тет-а-тет, оскільки її результати можуть бути для Москви непередбачуваними.

Зеленський зазначив, що готовий до зустрічі з Путіним у нормандському форматі, а також до будь-якої зустрічі з російським президентом. На думку українського лідера, така зустріч допоможе Україні в питанні вирішення ситуації на окупованому Донбасі, а також у питанні захопленого Криму.

– Упевнений, що якщо завтра Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що я вважаю, ми собі такого дозволити не можемо. Але якщо ми говоримо про зустріч тет-а-тет, не треба зосереджуватися на конкретній адженді (порядку денному, – Ред.). Я думаю, там буде результат, тому що російському народу він теж потрібен, – зазначив Зеленський.

Він висловив переконання, що нормандська зустріч у тому чи іншому форматі відбудеться.