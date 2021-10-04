Верховна Рада України запросила міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді в рамках години запитань до уряду, яка традиційно відбудеться в п’ятницю.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Із пропозицією запросити Галущенка виступив спікер парламенту Дмитро Разумков.

– Повертаючись до теми тарифів, я все ж таки пропонував би запросити до стін Верховної Ради і заслухати міністра енергетики у зв’язку із тією ситуацією, яку ми маємо. Які прогнози, яка готовність, яким буде наповнення газових сховищ? Чи розраховуємо ми на ту ціну, яка є сьогодні, – зазначив Разумков.

Ця пропозиція не викликала заперечень нардепів.

А представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук запевнив, що Галущенку передадуть запрошення на годину запитань до уряду.

Із 1 жовтня тарифи на електроенергію для українців розраховуватимуться за новим правилом. Громадяни платитимуть за світло за різною ціною залежно від того, скільки кВт вони спожили.

Так, для домогосподарств, які використали протягом місяця до 250 кВт/год, вартість електроенергії з 1 жовтня становитиме 1,44 грн за 1 кВт/год. Українці, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, платитимуть 1,68 грн за 1 кВт/год.

30 вересня було підписано тарифний меморандум, який передбачає стримування цін на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону 2021-2022 років. Підписи під документом поставили представники Кабінету міністрів, НАК Нафтогаз України та місцевої влади.

Як змінилися тарифи на комунальні послуги в Україні з 1 жовтня 2021 року, скільки доведеться платити українцям за електроенергію, опалення та газ – читайте в матеріалі.