Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підпише закон про олігархів тоді, коли отримає коректний текст цього документа, проголосований у залі засідань ВР.

Про це він повідомив сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

За словами Разумкова, парламентський комітет спрямував до Апарату ВР закон не в тому вигляді, в якому він був проголосований.

Йдеться, ймовірно, про Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки, який раніше затвердив закон про олігархів та направив його до Головного юридичного управління ВР.

– Закон про олігархів. Тут почали всі розповідати, що хтось щось десь ховає. Доповідаю вам, що ніщо не може сховатися в стінах Верховної Ради. Коли комітет направляє до Апарату ВР, розуміючи, що він робить, закон не той, який голосувався в стінах Верховної Ради, – це вже підробка… Те, що вам щось не подобається, або ви наробили помилок під час непрофесійної підготовки до розгляду закону, і пішли за незрозумілою процедурою в залі ВР, – це проблеми комітету, – наголосив Разумков.

Він додав, що може підписати лише той документ і в тій редакції, у якій його було ухвалено в залі засідань парламенту.

– Комітет – не Рада, рішення приймає український парламент. І те, за що голосує український парламент, я як спікер повинен підписати. Це рішення Конституційного суду. Підписується виключно той закон, який проголосовано в залі. Ті поправки, які ставилися на голосування, ті, які ставились на відхилення, або в редакції, яка залишилася в комітеті. І їх повинно бути три… Як тільки до мене надійде коректний текст закону, за який проголосувала Рада, я підпишу його, – зазначив Разумков.

За його словами, поки що жодна фракція не подала пропозицій про розгляд постанов про скасування голосування за закон про олігархів.

Що відомо про закон та його ухвалення?

Закон про олігархів №5599 ухвалили 23 вересня. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Законопроект про олігархів передбачає створення Реєстру олігархів. Особа вважається олігархом, якщо має політичне життя, впливає на ЗМІ, є власником об’єкту господарювання, а вартість її активів перевищує 1 млн прожиткових мінімумів.

Після ухвалення в другому читанні в законі про олігархів виявили колізію: три поправки, які суперечать одна одній. Народні обранці проголосували за поправку від спікера Дмитра Разумкова, яка передбачає, що особу визнаватиме олігархом Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). А також врахували першу редакцію закону про олігархів, у якій йшлося, що визначати олігарха буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

24 вересня перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив про виправлення допущених у стенограмі неточностей щодо законопроекту №5599.

У першому читанні Рада ухвалила закон 1 липня. Тоді його підтримали 275 нардепів. На засіданні не були розглянуті альтернативні законопроекти – це суперечить регламенту.

Комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував допрацювати закон, бо його ухвалення суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

10 вересня він спрямував законопроект для експертного висновку Венеційської комісії. 16 вересня Венеційська комісія прийняла запит України на розгляд законопроекту №5599 про так званих олігархів.

Кілька політиків заявляли, що законопроект може порушити базові права людини та вплинути на свободу слова в Україні.

Кого можуть зарахувати до категорії “олігархів” та що передбачає законопроект – читайте у матеріалі.

Фото: Верховна Рада