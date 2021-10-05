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Тетяна Забожко |

12 постанов про скасування ухваленого закону про олігархів: порядок денний Ради 5 жовтня

Верховна Рада депутатский портфель

Пленарне засідання Верховної Ради 5 жовтня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – голосування за низку невідкладних законопроектів, а також проектів законів у першому та другому читаннях.

Передусім депутати мають проголосувати за проект постанови про внесення змін до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Далі – розглянути аж 12 проектів постанови про скасування ухваленого 23 вересня в другому читанні та в цілому законопроекту про олігархів №5599.

Є до розгляду на порядку денному і два невідкладних законопроекти.

Перший – про встановлення свята День української державності – позначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

Другий – про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки – Кабміном.

До порядку денного для ухвалення рішення мають внести і законопроект про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

У першому читанні народні обранці розглянуть законопроект про врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Крім того, мають зосередитись на питаннях:

  • вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;
  • позбавлення Кабміну невластивих повноважень;
  • посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України.

До розгляду депутатами 5 жовтня в другому читанні представлено також законопроекти:

  • про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості;
  • про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
  • про позачергове забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення;
  • про приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Фото: Dreamstime

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