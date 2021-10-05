Пленарне засідання Верховної Ради 5 жовтня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – голосування за низку невідкладних законопроектів, а також проектів законів у першому та другому читаннях.

Передусім депутати мають проголосувати за проект постанови про внесення змін до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Далі – розглянути аж 12 проектів постанови про скасування ухваленого 23 вересня в другому читанні та в цілому законопроекту про олігархів №5599.

Є до розгляду на порядку денному і два невідкладних законопроекти.

Перший – про встановлення свята День української державності – позначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

Другий – про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки – Кабміном.

До порядку денного для ухвалення рішення мають внести і законопроект про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

У першому читанні народні обранці розглянуть законопроект про врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Крім того, мають зосередитись на питаннях:

вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;

позбавлення Кабміну невластивих повноважень;

посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України.

До розгляду депутатами 5 жовтня в другому читанні представлено також законопроекти: