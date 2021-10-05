Пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради IX скликання розпочнеться 5 жовтня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

До сьогоднішнього засідання депутати подали 12 проектів постанови про скасування ухваленого 23 вересня в другому читанні та в цілому законопроекту про олігархів №5599.

5 жовтня народні обранці в першому читанні мають розглянути президентський законопроект щодо Дня української державності.

У другому читанні із позначкою “невідкладний” представлений до розгляду також урядовий законопроект про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки.

У першому читанні народні обранці розглянуть законопроекти:

про врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

про вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;

про позбавлення Кабміну невластивих повноважень;

про посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України.

У другому читанні депутати зосередяться на приведенні законодавства України у відповідність до вимог законодавства ЄС у сфері дитячого харчування.

Так, йтиметься також використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості, про позачергове забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення, а також про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.