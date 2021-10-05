Політичне розлучення Разумкова: чи є у нього шанси на створення своєї партії

Верховна Рада 5 жовтня відсторонила Дмитра Разумкова від головування на двох засіданнях та призначила голосування за його відставку з посади на 7 жовтня. Факти ICTV разом з експертами оцінили події у парламенті та політичні перспективи Разумкова після можливої відставки.

Сьогодні фактично відбулося сигнальне голосування за відставку Разумкова, вважає політолог Олександр Антонюк, оскільки в обох випадках був запас голосів, тобто у четвер набереться 226 необхідних. Погоджується з ним і політолог Ігор Рейтерович.

Водночас його наступнику, яким, ймовірно, стане, Руслан Стефанчук, буде важко дотягнутися до планки, яку задав Разумков.

– Разумков як голова Верховної Ради продемонстрував хорошу якість, незважаючи на будь-яку критику. Він задав певний еталон. Яким буде після нього парламент, покаже час, – каже Антонюк.

Політолог також розкритикував саме голосування, бо, на його думку, голову Верховної Ради можна зняти набагато цивілізованішим і поряднішим шляхом.

– Це голосування викликало відчуття огиди, напевно, через слабкість людей або ж відсутність у них своєї позиції, – сказав Антонюк, водночас наголосивши, що такою поведінкою Слуги народу лише збільшать рейтинг поки що спікера парламенту.

Як виглядають політичні перспективи Разумкова

Перспективи залежатимуть від того, як Разумков поведеться відразу після відставки, головне – не робити паузу, бо це означатиме для нього політичну смерть, вважає Рейтерович.

– Це буде жорстка опозиція, чи конструктивна опозиція, можливо, він взагалі візьме якусь паузу і зникне на певний час з інформаційного поля. В принципі, це для нього політична смерть, тому що значною мірою увага до нього прикута через те, що він обіймає посаду спікера парламенту, – пояснив він.

Тому вважає, що після відставки йому треба вже виходити в певним набором думок щодо процесів, які відбуваються в країні, та альтернативного погляду на все, що відбувається, у контексті консолідації довкола себе тих людей, які, наприклад, є симпатиками чинної влади, але не поділяють якихось кроків.

Політолог каже, що таких, судячи з сьогоднішнього голосування, і розмов щодо відставки Разумкова в тій же Слузі народу, достатньо багато.

– Чи зможе Разумков їх консолідувати – це наразі найголовніше питання. Чи не поставлять йому блок на це в Офісі президента. Від цього залежатимуть його політичні перспективи, – вважає політолог.

Водночас він не сумнівається, що з електоральної точки зору та якостей політика, Разумков може претендувати на роль відносно молодого політика, який відрізняється більшою професійністю, ніж переважна більшість депутатів, та своїм баченням, як повинна розвиватися Україна.

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Високо оцінив шанси Разумкова на створення своєї партії і Антонюк:

– Сьогоднішнє по-суті політичне розлучення дає Разумкову право з чистою совістю над цим питання задуматися і групувати навколо себе не лише народних депутатів. Час у нього на це є, якщо ми говоримо про чергові парламентські вибори.

Він пояснив, що критичних зауважень до роботи Разумкова навіть з боку опонентів, тобто інших партій, немає. Це, по-перше. А другий аспект – це індекс довіри.

– У випадку Разумкова він, здається, на рівні 32%. Нехай це невелика кількість людей станом на сьогодні, проте якщо він займе позицію активного політика, то, на мою думку, серед поміркованого електорату 35+ у нього будуть хороші шанси. Принаймні, у майбутньому він може розраховувати на створення своєї політичної партії, – підсумував Антонюк.

Голосування проти Разумкова

5 жовтня Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях Ради. За це проголосували 240 народних депутатів. А потім 246 голосами підтримали його відкликання з посади спікера у четвер, 7 жовтня.

Сам Разумков, коментуючи ці голосування, зазначив, що за посаду не тримається і запущеній процедурі не перешкоджатиме, хоча вона й суперечить закону.

Детально про засідання Верховної Ради, яка сьогодні не змогла ухвалити жодного закону, – у матеріалі Фактів ICTV.