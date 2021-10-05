Процедура відсторонення Разумкова може розпочатися 5 жовтня – регламентний комітет

Процедура відсторонення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради може розпочатися у вівторок, 5 жовтня.

Про це повідомив народний депутат від фракції Слуга народу, голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Павло Фролов.

– У монобільшості є також варіант відсторонення головуючого на пленарному засіданні за ст. 29 Регламенту на термін до двох пленарних засідань. Аналогічну процедуру намагалась застосувати опозиція до Руслана Стефанчука під час розгляду проекту про олігархів, але голосів на відсторонення не вистачило, – пояснив Фролов.

Павло Фролов додав: якщо нардепи все ж вирішать йти таким шляхом, то вони повинні інініювати це питання за письмовою пропозицією двох фракцій (груп) або 150+ голосами, або регламентним комітетом і після обговорення за скороченою процедурою ухвалити 226+ голосами.

Також Павло Фролов пояснив, що процедура відставки голови Верховної Ради регламентується ст 76-77 Регламенту. Відкликання спікера може бути ініційовано 150+ депутатами і на наступний пленарний день включається до порядку денного сесії 226+ голосами.

Тоді голова Верховної Ради повинен підготувати звіт про роботу та виконання кошторису, а рахункова палата – висновок, які надаються депутатам не пізніше, ніж за два дні до розгляду питання по суті. Питання не розглядається в комітетах.

Голосування за саму відставку спікера відбувається не пізніше, ніж як на 10 день після включення питання до порядку денного. Дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада.