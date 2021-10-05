Разумкова хочуть відсторонити від головування на засіданні парламенту 5 жовтня – нардеп

Відсторонення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від головування на засіданні парламенту може відбутися 5 жовтня.

Про це повідомив голова фракції Голос Ярослав Железняк, зазначивши, що фракція Слуга народу намагається в обхід регламенту звільнити голову Верховної Ради.

– Яка у них ідея? Сказати, що пан Разумков страшно порушує регламент. Після цього проголосувати відсторонення, – сказав нардеп журналістам.

Ярослав Железняк пояснив, що в такому разі буде ініціатива щодо того, щоб відсторонити Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань і запустити лічильник, щоб в четвер вже голосувати це питання.

Водночас голова фракції Голос зазначив, що згідно ст. 76 і ст. 77 Регламенту Верховної Ради, це неможливо, оскільки щонайменше звіт голови готується два дні, а потім повинно бути два дні на ознайомлення. Тобто процедура займає більше тижня.

4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера. Сам Разумков спростував інформацію про те, що відповідну ініціативу можуть розглянути 5 або 6 жовтня.

Він пояснив: щойно в Апарат парламенту надійдуть документи з підписами народних депутатів під пропозицією про відкликання – буде запущена необхідна процедура. Вона триває щонайбільше 10 днів.

Тим часом голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Павло Фролов заявив, що процедура відсторонення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради може розпочатися у вівторок, 5 жовтня.