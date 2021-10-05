Стефанчук достроково закрив засідання Ради – причина

Чергове засідання Верховної Ради 5 жовтня завершилося достроково. Його закрив перший віце-спікер Руслан Стефанчук через неузгоджений порядок денний.

Після перерви в засіданні Руслан Стефанчук пояснив: зважаючи на те, що Погоджувальна рада не затвердила порядок денний, який нардепи сьогодні мали розглядати, була внесена пропозиція трьома фракціями і групами невідкладно її зібрати і визначатися все-таки з порядком денним.

– Я сподіваюсь, що буде проведена Погоджувальна рада і найближчим часом буде ухвалений відповідний порядок денний. Після цього ми перейдемо до розгляду питань, – зазначив він.

5 жовтня Верховна Рада встигла проголосувати лише декілька ініціатив, які стосуються відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Спочатку народні депутати відсторонили голову Верховної Ради від того, щоб він проводив наступні два пленарні засідання. На цей час його обов’язки виконуватиме перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Після цього нардепи ухвалили ще одне рішення, яке передбачає, що розгляд питання щодо відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України відбудеться 7 жовтня.