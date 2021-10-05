Сьогодні президент Ізраїлю Іцхак Герцог прибув із своїм першим державним візитом до України та зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

На брифінгу за підсумками зустрічі Герцог говорив про уроки минулого, важливість боротьби з антисемітизмом, двосторонні відносини, а також запросив президента України до Ізраїлю.

Факти ICTV зібрали ключові заяви ізраїльського лідера.

Запрошення з візитом

Іцхак Герцог запросив українського лідера Володимира Зеленського здійснити офіційний візит до Ізраїлю з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома державами.

Ця дата відзначатиметься 26 грудня.

– Пане президенте, якщо ви матимете таку можливість, я був би дуже радий прийняти вас із візитом в Ізраїлі. Я дуже радий, що ви принципово погодилися приїхати з нагоди цієї важливої події в історії наших країн, – заявив Герцог, звертаючись до Зеленського.

Про Бабин Яр та уроки історії

Герцог нагадав, що в Україні народилися та виросли багато єврейських релігійних і духовних лідерів, державних діячів, діячів культури.

Водночас президент Ізраїлю зазначив, що в єврейського народу були також болісні сторінки в історії України. Зокрема, він згадав про трагедію Бабиного Яру.

Герцог поінформував, що в середу, 6 жовтня, разом із президентом України відвідає пам’ятну церемонію з нагоди 80-х роковин розстрілів у Бабиному Яру.

– Єврейський народ також має важку і болісну історію тут, в Україні. Від заворушень і погромів попередніх століть до жахливої масової страти в Бабиному Яру – в місці, де ми обидва будемо завтра на церемонії, присвяченій 80-й річниці розстрілів, – заявив лідер Ізраїлю.

Про внесок України в збереження пам’яті

Іцхак Герцог під час брифінгу відзначив внесок нашої країни в збереження пам’яті про вбитих українських євреїв.

– Сьогодні важливо й гідно похвали, що Україна відчуває відповідальність за пам’ять, історію і культурний простір єврейської громади, яка живе тут протягом багатьох років, може, більше ніж тисячу років. Починаючи зі збереження єврейських кладовищ, що так необхідно, до створення меморіальних центрів пам’яті вбитих українських євреїв, – заявив він.

Президент назвав це важливим підґрунтям для партнерства між нашими країнами в боротьбі з антисемітизмом, а також для побудови плідного спільного майбутнього.

Герцог також подякував українському лідерові та Верховній Раді за підтримку закону про боротьбу з антисемітизмом.

– Ми повинні винести уроки з історії. Людство загалом і Європа зокрема не можуть допускати проявів антисемітизму в будь-якій формі: ні в демонстраціях, ні в стиранні та запереченні історії, ні в глорифікації кривавих фігур із минулого, дії яких були мотивовані антисемітизмом і ненавистю, – наголосив він.

Про двосторонню співпрацю

Іцхак Герцог висловив упевненість, що в майбутньому Україна та Ізраїль поглиблюватимуть свою співпрацю.

– Є спільне бачення наших країн у низці важливих сфер, включно з економікою, технологіями, наукою, енергетикою, сільським господарством, охороною здоров’я, туризмом і багатьма іншими. Майбутнє відносин між нашими країнами виглядає більш перспективним, ніж будь-коли, – наголосив він.

Церемонія вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру відбудеться в Києві завтра, 6 жовтня, біля пам’ятника Менора. У ній, зокрема, візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та лідери Німеччини й Ізраїлю – Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог.