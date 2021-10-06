Пленарне засідання Верховної Ради в четвер, 7 жовтня, на якому розглядатимуть питання відставки Дмитра Разумкова з посади спікера, вестиме голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні ВР.

Згідно з регламентом, головуючого на засіданні 7 жовтня обирали серед нардепів, які не підписали пропозицію про відкликання Разумкова.

Голосування за кандидатів на цю роль сьогодні проводили за процедурою ad hoc. Це означає, що питання про обрання головуючого на засіданні не включалося до порядку денного та вирішувалося після обговорення за скороченою процедурою, без попередньої підготовки в комітетах.

Кандидатуру Данила Гетманцева висунув перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Також були висунуті кандидатури:

• позафракційного нардепа, колишнього члена фракції Слуга народу Гео Лероса;

• нардепа від фракції Європейська Солідарність Олексія Гончаренка;

• нардепа від фракції Слуга народу Олександра Бакумова.

Крім того, в залі лунали пропозиції зробити головуючим нардепа від Слуги народу Юрія Корявченкова, або ж Миколу Тищенка (також представник Слуги народу).

Пропонувалося також розглянути кандидатуру Андрія Парубія – спікера парламенту попереднього скликання.

Корявченков взяв самовідвід. У результаті розглядалися чотири кандидатури: Гетманцева, Лероса, Гончаренка та Бакумова.

Під час попереднього рейтингового голосування за кандидатуру Гетманцева проголосували 236 депутатів, Лероса – 42, Гончаренка – 72, Бакумова – 118. У результаті на затвердження винесли кандидатуру Данила Гетманцева, за яку в підсумку проголосували 239 народних обранців.

Як відомо, Данило Гетманцев був обраний до Верховної Ради за списком партії Слуга народу (під номером 20). Він є головою Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Можлива відставка Разумкова: що відомо

5 жовтня спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох найближчих пленарних засіданнях ВР.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів: найбільше – від фракції Слуга народу (200 голосів).

Заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко пояснив ініціативу відсторонення Разумкова тим, що спікер ВР начебто відмовився ставити на голосування погоджувальної ради в понеділок, 4 жовтня, пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань, чим порушив регламент.

Питання про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера будуть розглядати в четвер, 7 жовтня.