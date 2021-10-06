Кулуари Ради повністю відкрили для журналістів: Разумков підписав розпорядження

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження, яким повністю зняв обмеження для доступу журналістів у кулуари парламенту.

Про це поінформувала в Facebook прес-секретар спікера ВР Ольга Туній.

Йдеться про зняття обмежень на пересування представників ЗМІ кулуарами другого поверху парламенту, а також про збільшення кількості журналістів, які зможуть працювати на другому та третьому поверхах ВР.

– У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах… Також, відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху, – зазначила Туній.

Так, Разумков вніс зміни до свого розпорядження від 12 березня 2020 року Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби.

Згідно з новими правилами, журналістам дозволено працювати:

• у прес-центрі на третьому поверсі – до 200 осіб;

• на балконі преси у залі засідань парламенту – до 30 осіб;

• у кулуарах другого поверху ВР – до 200 осіб.

До прес-центру на третьому поверсі допускатимуть: не більше двох знімальних груп (чотирьох осіб) від телеканалів; не більше двох осіб – від інформаційних агентств та по одному представнику від інших видань.

У кулуари другого поверху Верховної Ради допускатимуть: не більше однієї знімальної групи (двох осіб) від телеканалів; до двох осіб він інформаційних агентств та по одному журналісту від інших видань.

Варто зазначити, що в період карантину журналісти працювали в прес-центрі ВР на третьому поверсі (із певним лімітом за кількістю осіб), а також у ложі преси (до 30 операторів та фотографів).

Водночас для представників ЗМІ були закриті кулуари другого поверху парламенту, де зазвичай відбувалося спілкування журналістів із нардепами.

На початку вересня цього року Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада частково відкриває свої кулуари для представників ЗМІ. Тоді спікер зазначав, що допускається присутність до 40 журналістів на другому поверсі у відведеній частині кулуарів.

Можлива відставка Разумкова

5 жовтня спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох найближчих пленарних засіданнях ВР.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. Найбільше – від фракції Слуга народу (200 голосів), партії За майбутнє (16 голосів), депутатської групи Довіра (18).

Заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко ініціативу відсторонення Разумкова пояснив тим, що спікер ВР начебто відмовився ставити на голосування погоджувальної ради в понеділок, 4 жовтня, пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань і цим порушив регламент.

У четвер, 7 жовтня, буде розглядатися питання про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера.

Джерело: Ольга Туній

Фото: Верховна Рада, Ольга Туній