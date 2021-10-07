Ми стурбовані таким рішенням: Шмигаль про газову угоду РФ та Угорщини

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував газову угоду між Угорщиною та Росією, яка передбачає транспортування газу в обхід України.

Під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, Шмигаль заявив, що Україна стурбована таким рішенням Угорщини.

– Звичайно, ми стурбовані таким рішенням Угорщини. Це суверенна країна, вона має право на розвиток своєї економіки та свої внутрішні договори.

Прем’єр-міністр України наголосив, що сусідні країни повинні об’єднуватися у кризових питаннях.

– Сьогодні ми говоримо з нашими європейськими партнерами. Якщо ми партнери, то партнерство передбачає об’єднання в кризі та спільній відповіді на виклики, які сьогодні виникають.

У цих спільних відповідях, в контексті та площині такої співпраці лежить наша схвильованість і кооперація з Європою, з Європейською комісією, з Угорщиною та іншими країнами-сусідами, які шукають відповіді на виклики перед газовою кризою.