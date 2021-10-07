Після відставки Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради претендують п’ять кандидатур.

Фракція Слуга народу делегувала чинного першого віце-спікера Руслана Стефанчука, фракція Голос – Ярослава Железняка, фракція Європейська солідарність – Яну Зінкевич.

Зі свого боку нардеп від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко запропонував на посаду спікера позафракційного депутата Гео Лероса, а той у відповідь висунув кандидатуру Олексія Гончаренка.

Після цього віце-спікер Олена Кондратюк оголосила перерву в роботі засідання Верховної Ради на півгодини, щоб апарат зміг підготувати інформацію про цих кандидатів і надати її народним депутатам.

7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.

Найбільше голосів було від фракції Слуга народу – 215. Крім того, відставку Дмитра Разумкова підтримали 20 народних депутатів від фракції Батьківщина, 19 – від партії За майбутнє, 18 – від групи Довіра, 6 – від фракції Голос і 6 позафракційних.

Попри відставку з посади, Дмитро Разумков все одно залишається народним депутатом Верховної Ради.