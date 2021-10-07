Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

На посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур

На посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур

Після відставки Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради претендують п’ять кандидатур.

Фракція Слуга народу делегувала чинного першого віце-спікера Руслана Стефанчука, фракція Голос – Ярослава Железняка, фракція Європейська солідарність – Яну Зінкевич.

Зі свого боку нардеп від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко запропонував на посаду спікера позафракційного депутата Гео Лероса, а той у відповідь висунув кандидатуру Олексія Гончаренка.

Після цього віце-спікер Олена Кондратюк оголосила перерву в роботі засідання Верховної Ради на півгодини, щоб апарат зміг підготувати інформацію про цих кандидатів і надати її народним депутатам.

7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.

Найбільше голосів було від фракції Слуга народу – 215. Крім  того, відставку Дмитра Разумкова підтримали 20 народних депутатів від фракції Батьківщина, 19 – від партії За майбутнє, 18 – від групи Довіра, 6 – від фракції Голос і 6  позафракційних.

Попри відставку з посади, Дмитро Разумков все одно залишається народним депутатом Верховної Ради.

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка