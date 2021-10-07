Шмигаль назвав суму державного боргу України

Державний борг України наразі становить понад $90 млрд. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

– Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше $90 млрд в еквіваленті. Навантаження доволі велике.

Шмигаль підтвердив, що Україна позичала гроші під великі відсотки, але структуру боргу будуть змінювати, для цього існує спеціальний план.

– Ми збільшуємо власні внутрішні запозичення, зменшуємо частку зовнішніх запозичень, при цьому щороку відсоток вартості капіталу ми знижуємо.

За даними Міністерства фінансів України, точна сума державного та гарантованого державою боргу станом на 31 серпня 2021 року становить 2 485,35 млрд грн або $92,96 млрд.

Протягом серпня сума зменшилась у гривневому еквіваленті на 14,28 млрд грн та у доларовому еквіваленті $0,44 млрд.