Окружний адміністративний суд Києва заборонив Центральній виборчій комісії зазначати на інформаційному плакаті, у виборчому бюлетені та на сайті ЦВК дані кандидата-двійника чинного міського голови Золотоноші Віталія Войцехівського.

Своєю ухвалою суд зупинив дію рішення Деснянського відділу РАЦСУ, який 14 вересня видав Шевченку Віктору Олександровичу свідоцтво про зміну прізвища, імені та по батькові на Войцехівський Віталій Олександрович.

Войцехівський-двійник подав документи до ЦВК як самовисуванець 20 вересня, через 6 днів після зміни імені та прізвища.

У автобіографічних відомостях зазначив, що працює в громадській спілці ЗолотИніська міська рада.

Відомостей про таку спілку в Державному реєстрі фізичних та юридичних осіб немає.

Помітили в ЦВК і невідповідності із офіційним працевлаштуванням самовисуванця в 2020 році, оскільки згідно з даними Державного реєстру юридичних осіб Віктор Шевченко є суб’єктом підприємницької діяльності.

Відразу після реєстрації двійника поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права.

Справжній Войцехівський Віталій Олександрович, який є головою Золотоніської міської ради, подав документи до ЦВК 10 вересня.

Довибори до парламенту на 197-му виборчому окрузі відбудуться 31 жовтня, тому що обраний у 2019 році депутатом ВР Олександр Скічко 29 січня став головою Черкаської ОДА. 30 березня Верховна Рада проголосувала за складення ним депутатських повноважень.

Джерело: ЦВК, Опора