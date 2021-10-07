Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко, яка є ініціатором відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова, озвучив низку претензій до нього.

Виступаючи з трибуни, він зазначив, що, на його думку, Дмитро Разумков відступив від загальних принципів партії Слуга народу, тому більше не є членом команди і не може представляти політсилу на такій високій посаді.

– У партії та виборців є безліч запитань до роботи голови парламенту. Більшість з них риторичні, – сказав Корнієнко.

Так, він запитав у спікера, чому законопроекти одних комітетів потрапляли на засідання швидко, а інших – ні, чому тривалий час не могли призначити керівника апарату Верховної Ради, чому Разумков не підтримав деякі санкції на засіданні РНБО, чому для ЗМІ кулуари, які були закриті рік через коронавірус, раптом відкрили перед його відставкою.

Крім того, Олександр Корнієнко звинуватив Дмитра Разумкова у тому, що той нібито поставив власні політичні і життєві амбіції вище командних цілей та домовленостей.

7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова – спікера парламенту. За відповідне рішення проголосували народних 284 депутати.

Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215. Також за відставку Дмитра Разумкова проголосували 20 народних депутатів від фракції Батьківщина, 19 – від партії За майбутнє, 18 – від групи Довіра, 6 – від фракції Голос і 6 – позафракційних.