Україна домовляється з НАТО про об’єднання зусиль задля безпеки в Чорноморському регіоні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної прес-конференції із своїм колегою із Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

За словами Дмитра Кулеби, Україна на час, поки не є членом ЄС і НАТО, втілює в життя політику малих альянсів.

Згідно із стратегічною ініціативою президента України Володимира Зеленського, Україна може об’єднати зусилля із країнами НАТО, а також Грузією та Молдовою в питанні Чорноморського регіону.

Подальші кроки щодо зміцнення партнерства в питанні Чорноморської безпеки Україна готова робити й на двосторонньому рівні з Туреччиною.

– Ми єдині з Мевлютом у тому, що в Чорному морі потрібно забезпечити баланс безпеки та інтересів. Чорне море не має бути простором для агресивних дій жодної з країн, – сказав очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба запевняє: Україна та Туреччина тісно співпрацюють для досягнення цієї мети:

– І ми ці кроки сьогодні з Мевлютом дуже чітко проговорили. Тому вважайте, що переговори перебувають в активній фазі.

27 серпня Україна запропонувала Молдові та Румунії посилити взаємодію задля присутності сил НАТО в Чорноморському регіоні.

Крім того, 26 серпня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про Стратегію зовнішньополітичної діяльності.

Згідно з документом, стратегічний курс держави орієнтований на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

Джерело: МЗС

Фото: МЗС