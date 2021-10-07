Верховний суд розгляне апеляцію Зеленського на відміну указу щодо Тупицького

17 листопада Велика палата Верховного суду розгляне апеляційну скаргу президента Володимира Зеленського на відміну його указу про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

Ухвалою від 7 жовтня Велика палата ВС призначила до розгляду апеляційну скаргу глави держави на рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду у справі за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента від 27 березня 2021 року Про деякі питання забезпечення національної безпеки України в частині скасування указу від 14 травня 2013 року про призначення позивача суддею Конституційного суду України.

Засідання щодо розгляду апеляційної скарги призначено на 11.00 17 листопада 2021 року.

27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України, оскільки окремі його судді, призначені ще Віктором Януковичем, створюють загрозу національній безпеці.

29 березня до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду надійшли позови, якими оскаржується відповідний указ президента.

14 липня Верховний суд задовольнив позов Тупицького і скасував указ №124/2021 Про деякі питання забезпечення національної безпеки України.