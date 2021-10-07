Дмитра Разумкова, відставку якого підтримала сьогодні Верховна Рада, можуть позбавити депутатського мандата. На думку голови Слуги народу Давида Арахамія, юристи мають підстави для такого кроку.

Водночас керівник СГ заявив, що він не хоче обговорювати абстрактну ситуацію. Народний депутат додав, що все залежить від Разумкова: його роботи та дій на благо виборців.

Колишній спікер парламенту заявив, що готовий подавати заяву до суду, якщо його спробують позбавити депутатського мандата.

Сьогодні Верховна Рада підтримала відставку Дмитра Разумкова, який обіймав посаду голови ВР. Таке рішення підтримали 284 народних депутатів.

Наразі Разумков більше не є спікером парламенту, однак він залишився одним з народних депутатів Верховної Ради.

Відставку колишнього голови парламенту ініціювала фракція Слуга народу наприкінці вересня. Керівник СГ Арахамія звернувся з проханням надати підписні листи для зборів підписів нардепів про відкликання Разумкова з посади.