Пленарне засідання Верховної Ради 8 жовтня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – звіт Кабміну та голосування за низку законопроектів у першому та другому читаннях.

Розпочнеться засідання в п’ятницю із години запитань до уряду.

Йтиметься, зокрема, про стан підготовки паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду на 2021-2022 роки та його забезпечення енергетичними ресурсами.

Далі в першому читанні нардепи мають розглянути законопроекти:

про стабілізацію розрахунків на ринку електричної енергії,

про термін діяльності тимчасових спеціальних та слідчих комісій парламенту,

про вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-промислового комплексу,

про звіт Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна в 2020 році.

Крім того, депутати зосередяться на змінах до закону Про місцеве самоврядування в Україні задля оприлюднення результатів поіменних голосувань.

8 жовтня народні обранці мають внести зміни до держбюджету, щоб збільшити видатки на закупівлю, проектування та встановлення кисневих станцій.

У другому читанні парламентарі опрацюють також законопроект про конституційну процедуру та про антидопінгову діяльність у спорті.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував, що 8 жовтня може відбутися голосування за кандидатуру нового спікера Верховної Ради України після того, як парламент відправив у відставку Дмитра Разумкова.

На крісло спікера претендує чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук та двоє представників Європейської солідарності – Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко.

Серед претендентів були ще Ярослав Железняк від Голосу та позафракційний Гео Лерос, але вони зняли свої кандидатури під час розгляду питання.

Поки в порядку денному анонсу про обрання нового спікера немає.

Наступний пленарний тиждень згідно з графіком запланований на 18-22 жовтня.