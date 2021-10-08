Через три дні після закінчення президентських виборів-2019 в Україні Володимир Путін своєрідно привітав Володимира Зеленського із обранням на пост глави держави.

Замість телеграми з найкращими побажаннями він підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

Час у Кремлі для такого кроку обрали практично ідеальний. Поки у Києві були заклопотані зміною влади, розпуском Ради і її позачерговими виборами, Москва почала “штампувати” російських громадян на українській території, закладаючи коріння нових проблем на майбутнє.

Як це влаштовано

Спрощена процедура отримання громадянства передбачає, що жителі так званих самопроголошених республік Донбасу заради отримання паспорта не повинні складати іспит з російської мови і не зобов’язані проживати п’ять років на території Росії. Від сплати держмита їх теж звільнили.

Тобто запущений такий собі безвідмовний принтер видачі громадянства. І жителі ОРДЛО ним користуються.

Українська влада констатує, що у тих, хто лишився на окупованій території, просто немає вибору. І російський паспорт потрібен їм для банального виживання.

А секретар РНБО України Сергій Данилов, який сам, до речі, родом з Луганська, взагалі порівняв російські паспорти на Донбасі з аусвайсами нацистів за часів Другої світової війни: Людина не має можливості для існування у деяких випадках, якщо у неї немає цього, скажімо так, паперу.

Втім, за словами Сергія Гармаша, який бере участь у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, не все так однозначно.

Є на окупованій території й ті, хто охоче шикується у чергу за російською “корочкою”. Всього він виділяє три категорії основних одержувачів паспортів РФ.

– Перша – співробітники окупаційних адміністрацій, силових органів і члени їхніх сімей. У них немає вибору, інакше людина втрачає роботу. Друга – це підприємці, яким в умовах закритих КПВВ з Україною потрібно вести свій бізнес, тож вони їздять за товаром в Ростов або Таганрог. Тобто у них є чисто практичний інтерес і ніякого ідеологічного підґрунтя. І третя група – це справжні адепти російського світу, в основному це люди похилого віку, для них це має символічне значення, — перерахував Гармаш.

До того ж отримання російського громадянства для багатьох на Донбасі — це ще й можливість претендувати на російські пенсії та соціальні виплати. До речі, не відмовляючись при цьому і від українських.

– Багато хто не хоче залишатися ось у цих незрозумілих утвореннях типу “ДНР” і “ЛНР”. З паспортом у них є можливість поїхати в Росію і там почати нове життя, знайти якусь роботу або отримати освіту у російському виші. Тобто тут все-таки є і бажання людей якось поліпшити своє життя, особливо з урахуванням тієї ситуації, у якій вони опинилися, — вважає експерт Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін.

Але за кордон доблесні володарі російських документів все одно їздять з українськими закордонними паспортами. Безвіз все-таки, який Росії поки точно не світить.

Повзуча анексія

І ось так, користуючись скрутним становищем жителів окупованих районів, в яке Кремль сам же їх і поставив, Росія роздала на Донбасі вже, за різними підрахунками, понад 600 тис.паспортів. Це величезна цифра, яка ставить питання про фактичну поступову анексію Москвою українських територій.

– Це анексія Донбасу і бажання прив’язати Донбас до РФ. Там зараз російська валюта, російська система освіти, російські підручники, російська мова. А тепер ще й російські паспорти. А що там зараз залишилося українського? – не приховує свого обурення колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Масовою паспортизацією Росія, з одного боку, де-факто цементує конфлікт і остаточно вбиває Мінські домовленості. Адже, наприклад, про які вибори можна говорити в районах з 600 тис. володарів російських паспортів?

З іншого боку, Кремль страхується на випадок, якщо контроль над цими територіями Україні все-таки коли-небудь доведеться повернути. Регіон з таким російським представництвом буде впливати на загальнодержавні розклади в нашій країні і ставити її у залежність від Москви.

До того ж у Путіна завжди буде можливість завести улюблену пісню про захист росіян від геноциду.

– Кремль хоче створювати кластери російських громадян на Донбасі. А потім говорити: ось бачите, російських громадян там утискають і дискредитують, а давайте їх захищати, давайте вводити війська. Путін завжди говорив, що Росія закінчується там, де закінчуються російські громадяни, — констатує Клімкін.

При цьому формально Кремль масову роздачу своїх паспортів на Донбасі називає гуманітарною допомогою жителям регіону і відновленням їхніх прав.

Електоральний ресурс

Причому Москва готова настільки активно відновлювати їхні права, що на виборах у Держдуму навіть голосування організувала для своїх новоспечених співгромадян. Адже така кількість паспортів, розданих на Донбасі, це величезний електоральний ресурс, навіть за мірками Росії.

1-2% за партійним списком або й цілий власний мажоритарник – кажуть російські політологи.

Записати всі голоси Донбасу на свій рахунок вирішила, звісно, російська партія влади – Єдина Росія. В окупованих регіонах вона проводила свої форуми і навіть уклала договір з організацією Союз добровольців Донбасу.

Главу союзу, одного з творців і колишнього прем’єр-міністра так званої “ДНР” Олександра Бородая Єдина Росія навіть додала у партійний список на прохідне місце. Причому якраз по Ростовській області, куди для голосування і звозили людей з Донбасу на автобусах.

Доступна була на окупованих територіях і електронна форма голосування на виборах Держдуми.

Зрозуміло, відкривати виборчі дільниці на Донбасі та напрошуватися на санкції в Росії не хотіли. Тому замість дільниць розгорнули мережу так званих консультаційних пунктів, які розтлумачували процедуру електронного голосування тим, кому було складно все оформити самостійно.

По суті ж дистанційне голосування перетворилося на справжній лохотрон. У мережі досі гуляє відео, як у так званій ЛНР одна людина з одного комп’ютера голосує дистанційно відразу за 40 тис. осіб. Тобто фактично Донбас на виборах до Держдуми перетворився на поле тотальної фальсифікації і пропагандистського хайпу в дусі ми вас пам’ятаємо, ми вас не кинули.

Для підігравання і створення ажіотажу жителям Донбасу кинули чергову соціальну кістку.

– Для того щоб проголосувати дистанційно, люди повинні були отримати так званий СНІОР — це ідентифікаційний номер пенсійного фонду. За допомогою нього можна зареєструватися на єдиному сайті державних послуг РФ і отримати доступ до системи дистанційного голосування. У (так званих) ДНР і ЛНР була проведена велика агітаційна кампанія, щоб люди отримували ось ці СНІОРи. Очевидно, всіх заманювали не стільки можливістю участі в голосуванні, скільки тим, що вони реєструються у російському пенсійному фонді, а отже, в майбутньому будуть якісь шанси на російську пенсію і пільги, – пояснює прийом Кремля Скоркін.

Після реєстрації у російській пенсійній системі подальша доля своїх голосів людей не особливо цікавила, чим і користувалася Єдина Росія у власних інтересах.

Чим відповідати

Зрозуміло, що Україна висловила протест проти залучення наших громадян до російських виборів. Звичайно, Україна не визнає російські паспорти, які роздають на Донбасі.

Для України їхні власники залишаються українськими громадянами. Але можливості України з протидії повзучій російській паспортизації сильно обмежені.

На Заході теж не надто помічають цю проблему та не поспішають вводити нові санкції у відповідь на гібридну анексію.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН у середині вересня, проблему позначив – і досить жорстко. Він назвав видачу російських паспортів українцям на тимчасово окупованих територіях доказом безкарності і неповаги до міжнародного права.

Зеленський закликав ООН і все міжнародне співтовариство активніше реагувати на цю ситуацію. Але жодної жорсткої реакції від міжнародного співтовариства поки що ми так і не дочекалися.

– Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко із самого початку відреагували на старт паспортизації. Я нікого не звинувачую, таке життя. Тобто не поставилися досить серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично вельми мало можливостей вплинути на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії істотно пригальмував би її. Оскільки такого тиску не було, а були лише слова, Росія поставила роздачу паспортів на конвеєр, — зауважує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

І конвеєр не збираються зупиняти. За прогнозами української влади, до кінця 2021 року на Донбасі буде вже 1 млн громадян України, що мають російські паспорти.

Гарячі голови з числа народних депутатів вже запропонували вирішувати проблему з іншого боку – позбавляти українського громадянства тих, хто отримав російський паспорт на Донбасі. Навіть законопроект відповідний внесли у Раду.

Але так проблему точно не вирішити. А поки рішень немає, паспортизація лише віддаляє перспективи реінтеграції окупованих територій до складу України.