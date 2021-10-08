Парламент України може 12 або 14 жовтня провести позачергове засідання. Народні депутати можуть розглянути законопроекти, які важливі для європейської інтеграції України.

Про це заявив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

– Позачергове засідання, євроінтеграційне, може бути у вівторок або четвер. Воно стосуватиметься якраз саміту Україна-ЄС, який буде паралельно відбуватися, – сказав він.

Корнієнко додав, що якщо делегація України приїде на саміт з ухваленими в першому читанні законами, то це “завжди сприймається як хороший сигнал для партнерів про те, що ми йдемо нашим курсом на євроінтеграцію”.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила постанову №6132, в якій закликала Європарламент і парламенти країн-членів Європейського Союзу визнати перспективу членства України в ЄС.

Також в цьому документі депутати закликали ЄС посилити санкції проти Російської Федерації.

На саміті Україна-ЄС 12 жовтня Київ в першу чергу розраховує на підписання Угоди про спільний авіаційний простір.

Також українська сторона очікує, що почнеться неформалізований діалог з питань енергетичної безпеки в Європі.