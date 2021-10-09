Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков абсолютно нормально почувається в статусі депутата Верховної Ради.

Про перший робочий день у новому статусі екс-спікер, який, до того ж, сьогодні, 8 жовтня, святкує день народження, розповів у перерві програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Комфортно почуваюсь, як і раніше. Місце змінилося, кабінету поки немає. Картка для голосування є, просто її сьогодні ще не забрав. Все інше, як і було, – сказав Дмитро Разумков.

На колег, які голосували за його відставку, не ображається, і, стверджує екс-спікер, справа не в образах.

– Справа у справедливості, чесності, порядності. На жаль, не у всіх вона є. Сьогодні до мене підійшло близько 50 колег, які вчора проголосували зеленою кнопкою, і сказали: Вибач, ми так зробили, тому що нас викликали, нас переконували, назвімо це так, що ми повинні проголосувати, – переповідає слова колег Разумков.

На уточнювальне запитання, хто саме запрошував, відповідає так:

– Керівництво фракції зокрема. Запрошували й до Офісу президента. Це не є секретом.

Крім того, Дмитро Разумков наголошує, що багато хто з колег не проголосував за відставку.

– Із Слуги народу проголосувало 215 осіб. Якби не було інших політичних сил, то теза колег про те, голосування за відставку було внутрішнім рішення, не відповідає дійсності. Отримали такий результат лише завдяки лише двом великим групам і партії Батьківщина, – сказав Разумков.

Чи долучаться до екс-спікера люди, які не голосували за його відставку, Разумков відповів узагальнено. Говорить, що вони точно долучаться до людей, які їх обрали, і до тих принципів, із якими йшли на вибори.

Відносини із президентом України розцінює лише з погляду інституцій.

– Кожна із інституцій виконує свою функцію. Не може одна інституція забирати повноваження в іншої. Це неправильно, воно так не працює. Ми з вами живемо в парламентсько-президентській республіці, точно не спікерській. Питання не в тому, я спікер чи хтось інший. Питання в тому, чи буде ця людина захищати парламентаризм, чи вона віддасть парламент і створить із нього інституцію, яка буде обслуговувати інші. Так не може бути. Ми держава, яка живе за принципами демократії. Ці принципи дуже важливі і ми повинні їх зберегти, – переконаний Дмитро Разумков.

Про свій політичний шлях говорить лаконічно, що він точно буде і українці це незабаром побачать.

– Мої амбіції – реалізувати все те, що ми обіцяли, але, на жаль, не виконали досі, – сказав екс-спікер.

7 жовтня 284 парламентарі таки проголосували за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215. Також проголосували 20 народних депутатів від фракції Батьківщина, 19 – від партії За майбутнє, 18 – від групи Довіра, 6 – від фракції Голос і 6 – позафракційних.