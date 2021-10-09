Євросоюз і США розчаровані затримками в обранні керівника САП

Європейський Союз та США розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Міжнародні партнери України не розуміють, чому у вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні досі немає нового очільника.

– Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами, – йдеться у спільній заяві ЄС та США.

Ситуація довкола САП

Попередній очільник Спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення ще у серпні 2020 року. Після цього обов’язки керівника САП почав виконувати Максим Грищук, який був заступником Холодницького.

25 січня офіційно почався конкурсний відбір на посаду нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Заяви на участь в конкурсі подали 111 осіб.

До складу комісії з відбору кадрів у САП входить 11 осіб: четверо представників Ради прокурорів, яких раніше визначили, та семеро делегованих Верховною Радою.

9 жовтня ЗМІ з посиланням на власні джерела та голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна повідомили, що чергове засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося через відсутність кворуму.

Раніше у США та ЄС вже заявляли, що подальша підтримка України залежатиме від прозорості обрання керівника САП.