Закон про олігархів: комітет Ради передав на підпис змінений текст документа – нардеп

Профільний комітет Верховної Ради України передав на підпис змінений текст законопроекту про олігархів: не в тому вигляді, в якому документ був проголосований у залі засідань.

Про це поінформував голова депутатської фракції Голос Ярослав Железняк.

Йдеться про Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За інформацією Железняка, у комітеті “підправили” неузгодженості в тексті документа. Йдеться про юридичну колізію, яка виникла під час ухвалення законопроекту в другому читанні 23 вересня.

Після ухвалення в цілому в документі виявили кілька поправок, які суперечили одна одній. Зокрема, народні обранці проголосували за поправку від на той момент спікера ВР Дмитра Разумкова. Вона передбачала, що статус олігарха для особи визначає Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Також була врахована поправка, що рішення про визнання олігархом ухвалює Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Тобто законопроект було ухвалено в такому вигляді, що статус “олігарха” мали визначати два абсолютно різні органи.

Тоді звучали заклики переголосувати законопроект. Водночас 24 вересня нинішній спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив про виправлення в стенограмі неточностей щодо законопроекту про олігархів.

Тепер же, за даними Ярослава Железняка, у профільному комітеті, вже після ухвалення документа, самостійно “поправили” в ньому неузгодженості. В документі залишили норму, згідно з якою статус “олігарха” для тієї чи іншої особи визначатиме РНБО.

– За моєю інформацією, профільний комітет уже передав на підпис закон №5599 про олігархів. Якимось “чудесним” чином у самому комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м’яко кажучи, не відповідає проголосованному. Виходить, взагалі неважливо, що там депутати в Раді голосують, якщо потім можна написати текст, як треба, – зазначив Железняк.

Нардеп уточнив, що текст законопроекту повинен підписувати спікер ВР, який займав цю посаду на момент голосування, тобто Дмитро Разумков. Водночас Железняк не виключає, що цю норму можуть обійти та передати документ на підпис нинішньому спікеру Руслану Стефанчуку.

Раніше Дмитро Разумков, ще будучи спікером, зазначав, що парламентський комітет спрямував до Апарату ВР закон про олігархів не в тому вигляді, в якому він був проголосований.

Що відомо про закон та його ухвалення?

Закон про олігархів №5599 ухвалили 23 вересня. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Законопроект про олігархів передбачає створення Реєстру олігархів. Особа вважається олігархом, якщо має політичне життя, впливає на ЗМІ, є власником об’єкту господарювання, а вартість її активів перевищує 1 млн прожиткових мінімумів.

У першому читанні Рада ухвалила закон 1 липня. Тоді його підтримали 275 нардепів. На засіданні не були розглянуті альтернативні законопроекти – це суперечить регламенту.

Комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував допрацювати закон, бо його ухвалення суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

10 вересня він спрямував законопроект для експертного висновку Венеційської комісії. 16 вересня Венеційська комісія прийняла запит України на розгляд законопроекту №5599 про так званих олігархів.

Кілька політиків заявляли, що законопроект може порушити базові права людини та вплинути на свободу слова в Україні.

Кого можуть зарахувати до категорії “олігархів” та що передбачає законопроект – читайте у матеріалі.

Джерело: Ярослав Железняк