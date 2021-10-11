Меру Одеси Труханову обрали запобіжний захід

У понеділок, 11 жовтня, міському голові Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у вигляді 30 млн грн застави та особистого зобов’язання. Мера підозрюють в участі у злочинній організації та зловживаннях на 689 млн грн.

Відповідне рішення ухвалила слідча суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник під час судового засідання.

Водночас детектив НАБУ та прокурор САП просили заарештувати Геннадія Труханова, а також визначити йому альтернативою 120 млн грн застави.

У разі внесення коштів правоохоронці просили покласти на одеського мера низку обов’язків. Однак сторона захисту заперечувала проти задоволення цього клопотання.

Водночас сам Труханов прокоментував рішення суду про заставу в 30 млн грн, заявивши, що у нього немає таких грошей.

За його словами, він сподівається, що його апеляція на судове рішення буде задоволена.

Окрім того, він зауважив, що по роботі зможе виїжджати за кордон, однак лише з дозволу слідчого.

Нещодавно у НАБУ і САП заявили, що запідозрили 16 осіб, зокрема і Труханова, у створенні злочинної організації та зловживаннях в Одесі на 689 млн грн.

6 жовтня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру Труханову та іншим одеським чиновникам.

За даними слідства, низка осіб в період з 2016 до 2019 року заволоділа коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для забудови в Одесі.

Таким чином до приватної власності перейшло загалом шість земельних ділянок, площа яких становить 15,9 га.

Також правоохоронці з’ясували, що зазначені особи незаконно витратили 131 млн грн з міського бюджету.